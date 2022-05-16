Дмитрий Танкович рассказал, почему Оксана Марченко "некомфортный человек"

Дмитрий Танкович рассказал про работу с Оксаной Марченко / Коллаж

Белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович, который более 10 лет строит карьеру на украинском телевидении, поделился своими воспоминаниями про Оксану Марченко, жену опального нардепа Виктора Медведчука.

Танкович был соведущим Марченко во втором и третьем сезонах шоу Україна має талант. В интервью для України24 Дмитрий рассказал, каково это - работать с "той самой" Оксаной Марченко.

"Буду откровенным, мы все-таки с ней разного поля ягоды – с ней тяжело общаться. Она все-таки... Как ее называли? Жена Медведчука", - вспоминает Танкович.

Также ведущий отметил - на площадке с ней было очень сложно поладить и ему, и съемочной группе, так как она всегда и во всем ставила себя выше остальных.

Впрочем, копаться в грязном белье Танкович не стал, только отметил, что предпочитал общению с Марченко общение с простыми людьми: "Ну как она может общаться? Никак. Понятно, что сейчас можно наговорить всего, потому что Медведчук арестован, а она где-то в России или в Беларуси, но мне с ней некомфортно было общаться. Я не люблю таких людей. Она холодная. Она ставит себя выше остальных. Я комфортнее себя чувствую с простым администратором на съемочной площадке, нежели с таким человеком".

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Ранее белорусский актер и телеведущий Дмитрий Танкович публично объявил о том, что утратил к россиянам всяческое уважение.

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