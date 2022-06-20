Умер легендарный советский актер из Прибалтики

Адомайтис, свеча / 15min.lt и ua.depositphotos.com

На 86-м году жизни скончался легендарный актер и суперзвезда советского кино родом из Литвы Регимантас Адомайтис. Об этом пишут литовские СМИ.

Причина смерти артиста официально не называется. Свои соболезнования в связи со смертью актера выразил литовский президент Гитанас Науседа.

"Своей личностью и деятельностью он охватил целую эпоху литовской культуры", – написал руководитель государства.

В 1962–1963 годах Адомайтис работал актером в Драматическом театре Капсукаса, в 1963–1967 годах работал в Каунасском государственном академическом театре драмы. С 1967 года был актером Литовского национального драматического театра.

Адомайтис стал известен в середине 60-х после фильма "Никто не хотел умирать", который поставил Витаутас Жалакявичус (впоследствии они сделали еще несколько кинокартин).

Кроме того, артист активно играл в десятках советских картин ‒ в том числе "Трест, который лопнул" и "Зеленый фургон".

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Напомним, ранее сообщалось о том, что на 80-м году жизни скончался советский и армянский актер Рафаэль Котанджян.

Артист играл в театре, кино, был актером озвучки мультфильмов. Для украинского зрителя Котанджян запомнится исполнением роли Паргалы Ибрагима-паши в украинском костюмно-историческом телесериале Роксолана (1997-2003).

До того, в возрасте 89 лет умер советский актер Геннадий Юхтин. Артист скончался от последствий коронавируса.

За почти 70-летнюю карьеру артист снялся в более чем 120-ти картинах. Широкой аудитории более всего запомнились киноработы Геннадия Гавриловича в фильмах Весна на Заречной улице, Неуловимые мстители, Остров сокровищ, Акваланги на дне, Братья Карамазовы.

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