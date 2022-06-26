Раскрыты последние слова Юрия Шатунова перед смертью

Юрий Шатунов умер - последние слова солиста Ласкового мая / instagram.com/yuriy_shatunov

Основатель и клавишник группы Ласковый май, поэт-песенник, аранжировщик, и близкий друг Юрия Шатунова, Сергей Кузнецов поделился своими воспоминаниями об артисте.

Кузнецов посетил поминальную службу и прощание по исполнителю Белых роз, а после этого дал небольшое интервью росСМИ. Среди прочего он упомянул, какие были последние слова Юрия Шатунова перед смертью.

"Ладно, Кузька, пошел я работать. Такими словами он закончил наш последний разговор", - рассказывает Кузнецов.

Сергей Кузнецов основал группу Ласковый май в 1986 году. Для группы написал главные хиты - Белые розы и Розовый вечер. Коллектив покинул в 1989 году из-за непримиримых разногласий и моральной обстановки в коллективе, которые привнесло появление в жизни группы продюсера Андрея Разина.

Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов / instagram.com/yuriy_shatunov

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Ранее вдова одного из участников группы Ласковый май рассказала о проклятии, которое "забирает" участников коллектива при подозрительных обстоятельствах.

Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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