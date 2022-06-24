Вдова солиста Ласкового мая рассказала о проклятье, которое лежит на всех членах группы

Смерть Юры Шатунова напомнила о проклятье группы Ласковый май / Коллаж

Едва стало известно о смерти российского певца Юрия Шатунова, как начали ползти слухи о проклятии, которое якобы "забирает" участников группы Ласковый май.

О высших силах, управляющих артистами, заговорила в интервью для КП Елена Прико - вдова одного из солистов Ласкового мая Александра Прико. Она считает, что проклятие - результат злословия завистников, коих у популярной группы было бесчисленное множество.

"Проклятье Ласкового мая - не хочется в это верить. Но завистников много, вся негативная информация все равно отражается на людях. Проклятье это или нет. Но на фоне зависти звездам могут пожелать все что угодно. Негатив, наверное, сказывался на них. Все это накапливается", - поделилась своими размышлениями Елена.

За все время своего существования группа Ласковый май сменила множество составов. Некоторые из артистов уже ушли из жизни. Например:

Юрий Барабаш - несколько месяцев был солистом группы; обладал голосом, похожим на Шатунова. В 22 года разбился на машине при невыясненных обстоятельствах;

Юрий Гуров - вокалист, погиб в ДТП в 2012 году;

Александр Прико - онкология, умер в 2020 году, клавишник;

Влада Московская - вокалистка, умерла в 39 лет при невыясненных обстоятельствах, вероятно, проблемы с сердцем;

Михаил Сухомлинов - клавишник, застрелен неизвестными в 19 лет;

Игорь Игошин - бас-гитарист, выпал из окна (19 лет);

Арвид Юргайтис - клавишник, 35 лет, отравление угарным газом при пожаре;

Вячеслав Пономарев - бас-гитарист, 37 лет, туберкулез;

Алексей Бурда - клавишник, 38 лет, алкогольная интоксикация;

Игорь Анисимов - клавишник, погиб в 40 лет от ножевых ранений, полученных в пьяной драке.

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Смерть Юрия Шатунова

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт, который спровоцировала оторвавшаяся бляшка в сердце.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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