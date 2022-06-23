Главный враг Шатунова Андрей Разин отреагировал на смерть певца: "у нас были многогранные отношения"

андрей разин, юрий шатуновinstagram.com/razin_andrei_lm, instagram.com/yuriy_shatunov/

Продюсер Андрей Разин, который длительное время судился с Юрием Шатуновым, отреагировал на смерть певца.

В последние годы Разин был категорически против того, чтобы Шатунов исполнял золотые хиты "Ласкового мая".

На своей страничке в Instagram продюсер напомнил, что они с певцов были кумовьями, а трагическое известие застало его врасплох.

"Пришла печальная весть. Сегодня не стало солиста группы "Ласковый май" Юры Шатунова. У нас с ним были многогранные отношения. И добрые, и, порой, сложные. Мы даже были кумовьями. Именно такие отношения и называются "жизнь". К сожалению, его столь недолгая, но яркая жизнь оборвалась на новом витке карьеры. Выражаю самые искренние соболезнования семье и близким Юры. Царствие ему Небесное!", - написал Разин на своей страничке в Instagram.

Юра Шатунов умер

О смерти певца стало известно утром, 23 июня. Концертный директор исполнителя Аркадий Кудряшов сообщил, что причиной внезапной кончины артиста стал обширный инфаркт.

Позже выяснилось, что Шатунов употреблял спиртное за несколько часов до трагедии. Кудряшов рассказал, что они ужинали вместе - ели раков, пили пиво, как вдруг ему стало плохо.

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