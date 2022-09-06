Елена Зеленская ответила на прокремлевские нарративы основателя группы Pink Floyd

Елена Зеленская ответила на антиукраинские выпады основателя Pink Floyd / Фото instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская прокомментировала скандальное открытое письмо основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса с кремлевскими нарративами и призывом к украинцам перестать защищать свою страну от российских оккупантов.

В своем Twitter супруга президента напомнила 78-летнему музыканту, кто РФ ведет жестокую войну и уничтожает граждан Украины.

Как подчеркивает Зеленская, если украинцы прекратят обороняться от захватчиков с их атаками, массивными обстрелами и ракетными ударами - жителям нашей страны напрямую грозит уничтожение.

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"Это Россия напала на Украину, уничтожает города и убивает людей. Украинцы защищают свою страну и будущее детей. Если мы откажемся от борьбы, завтра нас не будет. Если РФ откажется от войны, война закончится", - говорится в публикации.

Елена Зеленская в ответ на странные высказывания Уотерса, который напрямую повторяет тезы российской антиукраинской пропаганды, призвала музыканта просить об окончании войны у президента страны-агрессора.

"Роджер Уотерс, вам следует просить мира у президента другой страны", - обратилась Зеленская к артисту.

Напомним, Легендарный музыкант, основатель и автор большинства хитов психоделик-рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс (известный своем поддержкой кровавой российской политики) написал в открытое письмо первой леди Украины Елены Зеленской.

В нем он призвал украинскую сторону отказаться от поставок оружия из Вашингтона, поскольку, по мнению музыканта, именно по этой причине в нашей стране продолжается война – мол, дескать "Запад подбрасывает топливо в огонь". Но и на этом музыкант-путинист не остановился и для прекращения боев посоветовал "признать автономию" так называемых "Л/ДНР".

Напомним, ранее легендарная песня "Ой, у лузі червона калина" стала одним из символов сопротивления Украины российской агрессии после того, как Андрей Хлывнюк ее спел во время патрулирования Софиевской площади в Киеве в составе теробороны.

Вскоре легендарная рок-группа Pink Floyd и ее лидер Дэвид Гилмор использовали запись голоса Хлывнюка с этой песней и записал трек "Hey Hey Rise Up", который быстро собрал миллионы просмотров на платформе YouTube.

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