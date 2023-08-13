Несостоявшаяся мать детей Кикорова впервые вышла на связь после жуткого ДТП

Певица Лада Дэнс, которую после тесных отношений Филипп Киркоров упрашивал родить ему детей, неделю назад попала в кошмарную аварию при участии сразу трех автомобилей.
С места происшествия артистку в экстренном порядке забрала скорая. Прогнозы про состояние Дэнс были разнообразными - от критического состояния с последующей инвалидностью до легких ушибов без особых последствий. Ясно одно - Лада сейчас находится в сознании.
Об этом сообщила сама артистка, которая с момента аварии впервые вышла на связь с поклонниками. На своей странице в Instagram она отметила, что в СМИ сгущают краски, и скоро она сама расскажет, как все было на самом деле.
"Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако, я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне. В СМИ выходит много ложной информации, поэтому немного позже будет официальная информация от меня!" - написала Лада Дэнс.
Ранее певец-путинист Киркоров поделился личной драмой. Из-за нее он едва не сорвал свое выступлении - очевидцы сообщали, что Филиппа даже пришлось откачивать.
Также отец покойной Фриске раскрыл новые жуткие подробности болезни дочери. В частности он рассказал, что Жанну перед смертью привязывали к кровати.
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