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Несостоявшаяся мать детей Кикорова впервые вышла на связь после жуткого ДТП

Анна Подгорная
13 августа 2023, 13:05 обновлено 13 августа, 13:05
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Лада Дэнс призналась, почему больше недели она хранила молчание.
Лада Дэнс, Филипп Киркоров
Лада Дэнс после ДТП обратилась к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lada_dance_official

Певица Лада Дэнс, которую после тесных отношений Филипп Киркоров упрашивал родить ему детей, неделю назад попала в кошмарную аварию при участии сразу трех автомобилей.

С места происшествия артистку в экстренном порядке забрала скорая. Прогнозы про состояние Дэнс были разнообразными - от критического состояния с последующей инвалидностью до легких ушибов без особых последствий. Ясно одно - Лада сейчас находится в сознании.

Об этом сообщила сама артистка, которая с момента аварии впервые вышла на связь с поклонниками. На своей странице в Instagram она отметила, что в СМИ сгущают краски, и скоро она сама расскажет, как все было на самом деле.

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"Мне сейчас пока морально сложно быть активной в сети. Однако, я читаю и вижу ваши добрые слова и слова поддержки, и они дарят мне силы в этот сложный период. С медицинской точки зрения все делается на максимальном уровне. В СМИ выходит много ложной информации, поэтому немного позже будет официальная информация от меня!" - написала Лада Дэнс.

Лада Дэнс
Лада Дэнс после ДТП обратилась к поклонникам / instagram.com/lada_dance_official

Ранее певец-путинист Киркоров поделился личной драмой. Из-за нее он едва не сорвал свое выступлении - очевидцы сообщали, что Филиппа даже пришлось откачивать.

Также отец покойной Фриске раскрыл новые жуткие подробности болезни дочери. В частности он рассказал, что Жанну перед смертью привязывали к кровати.

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