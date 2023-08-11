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Не смогу простить: Киркоров поделился личной драмой

Алена Кюпели
11 августа 2023, 02:45
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Артист Киркоров сообщил, что с трудом отработал свое недавнее шоу в Санкт-Петербурге.
Филипп Киркоров
Филипп Киркоров поделился личной драмой / Коллаж Главред, фото соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал диктатора Путина и войну в Украине, поделился личной драмой.

По информации пропагандистского издания 7dn.ru, Киркорова предали самые близкие люди и ему было настолько плохо, что его даже приходилось откачивать.

По словам путиниста, он едва ли отработал свои концерты в Санкт-Петербурге. Он сам добавляет, что в перерывах ему делали капельницы в больнице неподалеку. "Что я испытывал в тот момент. Какую душевную, моральную и физическую боль. Как мне было плохо. Температура под 40, капельницы", - вспоминает герой-любовник Киркоров.

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Артист добавляет, что в тот период проблем со здоровьем его предали самые близкие люди. "На этих концертах в Петербурге меня очень серьезно предали. Люди, которым я верил много лет, оказались предателями. Это самое ужасное, потому что это я простить не могу. Хотя надо уже учится прощать. Не могу эту боль из сердца вынуть", - говорит он.

Отметим, Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Ранее также путинист кардинально сменил имидж и практически побрил свою голову налысо.

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Филипп Киркоров
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