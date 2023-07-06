"Ой, как он достал": россияне опозорили сбежавшего из РФ Киркорова

Киркоров заявил, что его в Армении "очень любят и всегда ждут".

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Филипп Киркоров / соцсети, скрин

Российский певец Филипп Киркоров, который активно поддерживает диктатора Владимира Путина и войну в Украине, вдруг решил уехать из "родной" страны.

Киркоров так часто попадает в скандалы в России, что решил покинуть Москву и поспешил отправиться в Армению.

Бывший супруг Аллы Пугачевой отправился в небольшое путешествие. Киркоров заявил, что прибыл в Ереван.

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Киркоров заявил, что его в Армении "очень любят и всегда ждут".

Киркоров в Ереване / скриншот

Узнав об отъезде Киркорова россияне отреагировали достаточно бурно.

"Уж колготки там не надевайте", "Слушать уже его тяжело", "Не смеши, Киркоров!", "Ой, как он достал", - пишут россияне в соцсети.

Отметим, Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.

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