"Зазвездился петух": Киркоров на всю Россию унизил мужчину на инвалидной коляске

Один из поклонников, присутствовавших на мероприятии, захотел сделать совместное фото с Киркоровым.

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Киркоров опозорился в РФ / Коллаж Главред, фото instagram/fkirkorov_news, скриншот с видео

Российский певец Филипп Киркоров, который открыто поддержал войну в Украине и диктатора РФ Владимира Путина, в очередной раз запятнал репутацию.

Киркоров вновь оскандалился на глазах у россиян. О случившемся на Петербургском международном экономическом форуме поведали очевидцы.

Сообщается, что один из поклонников, присутствовавших на мероприятии, захотел сделать совместное фото с артистом.

видео дня

Поклонник оказался человеком с ограниченными возможностями, передвигающимся на инвалидной коляске. Но пробравшись к путинисту Киркорову сквозь толпу и озвучив свою просьбу, мужчина так не добился желаемого.

Киркоров отказал в фотографии / скриншот t.me/mashmoyka

По информации Telegram-канала Mash на Мойке, певец попросту проигнорировал своего слушателя. Хотя не исключено, что он мог не расслышать слов гостя.

А вот россияне пришли в ужас от такого поведения своего любимца.

"Зачем вам нужен этот Киркоров", "После всех его скандалов с ним ещё хотят сфотографироваться?", "Да зазвездился петух дешевый!", "Конечно, он все видел. Наша звезда была не в настроении", - пишут недовольные россияне.

Как ранее сообщали, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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