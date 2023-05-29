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"Везде твоя щекастая рожа, берега попутал?": Киркоров набросился на известного комика

Мария Тупик
29 мая 2023, 21:52 обновлено 29 мая, 21:58
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Путинист Киркоров, который поддерживает войну в Украине и Путина, вдруг огорошил всех на съемках шоу.
Филипп Киркоров, юморист Мусагалиев
Филипп Киркоров, юморист Мусагалиев / Коллаж Главред, фото соцсети

Российский певец Филипп Киркоров снова вляпался в очередной скандал. Певец высказал все, что думает о комике Азамате Мусагалиеве.

Как пишут росСМИ, даже зрители оторопели от увиденного, ведь все произошло на съемках телешоу.

Инцидент случился в момент, когда ведущий попросил Киркорова не петь песню Снег. За это юморист в ответ получил гневную тираду и тонну оскорблений.

Путинист Киркоров, который поддерживает войну в Украине и Путина, настолько не стеснялся в выражениях, что прошелся даже по внешности юмориста.

"Везде твоя щекастая рожа, филиппинский Ельцин. Берега попутала, жужелица? Я теперь примадонн", — выдал разъяренный экс-супруг Аллы Пугачевой.

Однако через секунду стало понятно, что все это была лишь постановка. Киркоров и Мусагалиев обняли друг друга и продолжили съемки как ни в чем не бывало.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как бывшая жена Киркорова Алла Пугачева сбежала из России из-за войны в Украине:

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