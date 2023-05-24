Россияне очень удивились: вот как выглядит брат Киркорова, которого он скрывает

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, далеко не единственный известный артист в семье.
Помимо его отца Бедроса у Киркоровых есть еще один родственник, который отдал жизнь музыке. Вот только о нем почти ничего не знают, а сам Киркоров предпочитает помалкивать на эту тему.
Благой Филипов является двоюродным братом путиниста Киркорова. Мужчина живет в Болгарии, где он известен как талантливый пианист.
Конечно, Благой не может похвастаться такой аудиторией, как у Киркорова в РФ, но сам Киркоров признался, что они сохранили теплые отношения и постоянно поздравляют друг друга с праздниками в соцсетях.
Так, благодаря последним кадрам в сети можно увидеть, как выглядит кровный родственник звезды.
Сразу же угадываются общие черты: темные глаза и широкие черные брови, но в остальном они словно чужие люди.
При этом Филипов может похвастаться натуральным телом, в отличии от Киркорова, который сделал несколько пластических операций.
Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".
Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
Смотрите видео о том, как бывшая жена Киркорова Алла Пугачева сбежала из России из-за войны в Украине:
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