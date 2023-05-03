"Приди в себя, Филя": Киркоров изуродовал свои брови и шокировал россиян

На одном из видео россияне заметили, что у Киркорова стали странные брови.

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Киркоров / скриншот

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал войну в Украине и диктатора Путина, сменил имидж и сделал несколько пластических операций.

Теперь Киркорова совсем трудно узнать. Кто-то говорит, что новый образ путинского артиста очень ему к лицу, а другие категорически не поддерживают подобные метаморфозы.

Сам Киркоров заявил, что ему ради преображения пришлось терпеть неудобства.

видео дня

Он заявил, что из-за восстановления после пластики певец почти перестал спать. Ему приходится постоянно делать перевязки и каждое утро обрабатывать швы.

"После омолаживающих хирургических операций перед полетом я надеваю компрессионное белье. Чтобы тромбоза не было!", - заявил Киркоров.

Кроме того, Киркоров изменил и имидж. Он перекрасил свои волосы и бороду, а также начал делать странный макияж.

На одном из видео россияне заметили, что у Киркорова стали странные брови.

"Пожалуйста приди в себя, Филя. Ну что ж ты превращаешь себя в клоуна", "Он вообще не похож на Киркорова. Может его убрали а этот клоун, его двойник", "Брови живут своей жизнью", "На Филю не похож. Какой то дед", - пишут россияне.

Киркоров / скриншот

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Смотрите видео о том, как бывшая жена Киркорова Алла Пугачева сбежала из России из-за войны в Украине.

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