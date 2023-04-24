"Зомби, хотел попасть на российской рынок": Киркоров рассказал "правду" о дружбе с Зеленским

Киркоров пытается сохранить остатки хоть какой-то популярности. Разум сохранить не удалось.

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Владимир Зеленский с еще узнаваемым Киркоровым / Социальные сети

Похоже сумасшедший российский певец Филипп Киркоров, который стремительно теряет свою популярность вместе с жиром, высказался в отношении президента Украины Владимира Зеленского.

Так, по информации пропагандистского Телеграмм-канала "Не Малахов", Киркоров якобы хлопотал за Зеленского. Хотя совсем недавно телеведущая Маша Ефросинина раскрыла информацию о том, как Киркоров умолял Зеленского, чтобы получить хоть какую-то роль в одном из фильмов, которые снимал нынешний президент Украины.

Более того, по словам певца, будущий президент Украины около полугода бесплатно жил в его квартире в Филипповском переулке.

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"У нас были замечательные отношения. Зеленский очень хотел попасть на российский телевизионный рынок. И просил меня похлопотать. Говорил, что в Украине уже все сделал как артист и хочет дальнейшего развития", - рассказал Киркоров, который перекроил все свое тело.

Киркоров добавляет, что он видел Зеленского в последний раз в 2015 году в США.

"Увидев меня, он отвел глаза. То, что с ним сейчас происходит, для меня полное откровение. Я его не узнаю. Это другой человек. Абсолютный зомби, который ничего не видит и не слышит", - цитирует умалишенного певца канал.

Напомним, недавно Киркоров опозорился на красной дорожке в Crocus City Hall. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной "прически". После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова: "Можно узнать, что у вас с прической?".

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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