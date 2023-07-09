Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

По словам врача-трихолога, причиной потери темных локонов Киркорова, к которым привыкли поклонники, стало облысение.

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Филипп Киркоров стал лысым / Коллаж Главред, фото соцсети

Российский певец Филипп Киркоров, который поддержал диктатора Путина и войну в Украине, еще недавно щеголял с белоснежной прической и такой же светлой бородой.

Внезапно Киркоров сменил имидж, он почти налысо побрил голову.

Киркоров покинул Россию и отправился загореть в Грецию. Там он поделился с россиянами свежим снимком с побережья, но узнать певца не так просто.

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Бывшего мужа Аллы Пугачевой запечатлели в пляжном костюме, на глазах темные очки, волос на голове почти нет. Вместо прежней шевелюры красуется едва заметный седой ежик.

Россияне предположили, что Киркоров болен.

"Так выглядят люди, которые долго и тяжело болели, исхудавшие, без мышц. Тифозный ежик. Что случилось с королем эстрады?", "Просто не узнать", "А волосы где?", - гадают россияне.

Как пишут росСМИ, даже специалисты оказались бессильны перед проблемами Филиппа Киркорова. Певца, по всей видимости, подводит собственное здоровье.

По словам врача-трихолога Юлии Нагайцевой, причиной потери темных локонов, к которым привыкли поклонники, стало облысение. Заболевание не связано с возрастом или наследственностью: проявиться оно может даже в 20 лет.

"На мой взгляд, там есть андрогенная потеря волос. Не та густота волос в последние годы. Особенно это стало заметно, когда он обесцветил волосы, был этот пепельный оттенок. Он пытался высоко уложить волосы, но видно, что нет объема. А то, что он сейчас вообще убрал прическу, так это пытается замаскировать возникшую проблему", — произнесла врач в интервью росСМИ.

Отметим, Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.

Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.

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