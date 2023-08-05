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"Любимая" певица Киркорова попала в страшное ДТП с тремя автомобилями

Анна Подгорная
5 августа 2023, 21:56 обновлено 5 августа, 21:56
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Ладу Дэнс с места аварии срочно эвакуировали на карете скорой помощи.
Лада Дэнс
Лада Дэнс попала в аварию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lada_dance_official

Российская певица Лада Дэнс, внесенная в базу "Миротворец" в 2017 году, попала в ДТП на одной из подмосковных трасс. Происшествие подтверждают росСМИ и концертный директор артистки Сергей Пудовкин.

Дэнс была пассажиркой такси, водитель которого совершил наезд на два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части. В результате удара машина получила значительные повреждения.

Певицу с места аварии забрала скорая. Она не могла передвигаться самостоятельно. Предварительно у Дэнс диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травму позвоночника. Ближайшие концерты артистки отменены.

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Лада Дэнс в 2017 году выступала в оккупированном Донецке, однако с началом полномасштабной войны в Украине свою общественно-политическую позицию старается скрывать. На прямые вопросы о военных преступлениях страны-оккупанта она старается не отвечать. Тем не менее она продолжает выступать в рф и поддерживать отношения с артистами-путинистами. Считается, что она была особенно близка с Филиппом Киркоровым, у которого долгое время работала на бэк-вокале.

Ранее в Сети появились подробности расставания Меладзе и Джанабаевой. На днях в прессе заговорили про развод артистов, теперь стало понятно, кто кого покинул и по какой причине.

Также комик-путинист Владимир Винокур опозорился стендапом перед Путиным - при этом юмор престарелого клоуна не вызвал на лице директора страны-оккупанта даже тени улыбки.

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