"Шуточка на грани": Винокур опозорился стендапом перед Путиным

В сети высмеяли Винокура за нелепые высказывания в сторону президента США.

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В Сети высмеяли Владимира Винокура / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Комик Владимир Винокур опозорился, получая награду из рук российского диктатора Владимира Путина.

Во время своей речи Винокур решил подшутить над президентом США Джо Байденом, сравнив его с Путиным.

"Слава богу, он (Путин - ред.) у нас физически развит, спортивный. Я радовался, когда видел вас на коне, и как вы поднимаетесь по трапу самолета. Потому что есть некоторые руководители государств, которые и по трапу не могут взобраться, и поздороваться не знают, с кем", - "пошутил" Винокур, но Путин никак не отреагировал на стендап комика.

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Винокура высмеяли в сети / скриншот с видео

Более того, в сети высмеяли Винокура за нелепые высказывания в сторону президента США.

"Я думал, он давно умер от старости", "Что сказал сам не понял", "Лучше бы зерновую сделку спародировал. Вот бы круто вышло", "Шуточка на грани", - писали в комментариях под видео.

Комментарии под видео / скриншот

Напомним, ранее российский артист Владимир Винокур опозорился с поздравлением своей подруге Наташе Королёвой.

На своей страничке в Instagram он опубликовал серию архивных кадров, среди которых оказалось и весьма пикантное фото.

Также сообщалось, что юморист Владимир Винокур решил публично заступиться за Максима Галкина, который ранее на одном из концертов раскритиковал цензуру на российском телевидении.

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