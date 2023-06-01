Винокур опозорил Королёву прямо в день ее рождения

Российский артист Владимир Винокур опозорился с поздравлением своей подруге Наташе Королёвой.
На своей страничке в Instagram он опубликовал серию архивных кадров, среди которых оказалось и весьма пикантное фото.
"Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с совершеннолетием! От всей семьи: Тамара, Настя, Федя и твой друг Володя! Целуем тебя", - подписал снимки Винокур.
Бюст Наташи Королевой, на фоне которого позирует артист, мягко говоря, смутил пользователей сети. Комика обвинили в неприятном поступке. Якобы Винокур опозорил ее в знаменательный день.
"Зачем было именно сегодня это выкладывать?", "На подушки грудь похожа, того и гляди – Винокур пристроится", "В день рождения можно было и скромнее контент публиковать", - писали в комментариях под публикацией.
Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.
Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.
Смотрите видео о том, кого из российских артистов разворачивают на границе:
Вам может быть интересно: