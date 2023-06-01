Владимир Винокур решил поздравить Наташу Королёву с днем рождения, но опростоволосился.

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Винокур опозорил Королёву прямо в день ее рождения / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Российский артист Владимир Винокур опозорился с поздравлением своей подруге Наташе Королёвой.

На своей страничке в Instagram он опубликовал серию архивных кадров, среди которых оказалось и весьма пикантное фото.

"Дорогая Наташенька, поздравляю тебя с совершеннолетием! От всей семьи: Тамара, Настя, Федя и твой друг Володя! Целуем тебя", - подписал снимки Винокур.

Бюст Наташи Королевой, на фоне которого позирует артист, мягко говоря, смутил пользователей сети. Комика обвинили в неприятном поступке. Якобы Винокур опозорил ее в знаменательный день.

"Зачем было именно сегодня это выкладывать?", "На подушки грудь похожа, того и гляди – Винокур пристроится", "В день рождения можно было и скромнее контент публиковать", - писали в комментариях под публикацией.

Винокур поздравил Королеву / скриншот

Напомним, ранее Королёва опубликовала совместные кадры с Людмилой Порывай, которая ранее выступила в поддержку Украины в войне против России. Она решила прокомментировать отношения с матерью.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

Смотрите видео о том, кого из российских артистов разворачивают на границе:

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