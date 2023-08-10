В сеть слили первые фото Лады Дэнс после ДТП

В сеть попали фотографии российской певицы Лады Дэнс, которая на прошлой неделе попала в серьезное ДТП.
По информации пропагандистского издания Стархит, певице становится лучше, несмотря на недавние заявления ее директора о том, что состояние артистки ухудшилось.
"По нашим данным, певица идет на поправку. Сегодня она впервые с аварии 5 августа смогла самостоятельно пообщаться с родными и близкими. Сейчас врачи решают вопросы по необходимым косметическим процедурам, чтобы скрыть последствия полученных травм", — сообщил источник росСМИ в больнице.
Пока что врачи не дают никаких прогнозов и тем более не называют сроков лечения артистки.
Как известно, российская певица, ранее внесенная в списки "Миротворца", была пассажиркой такси, водитель которого совершил наезд на два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части.
В результате удара машина получила значительные повреждения. Певицу с места аварии забрала скорая. Она не могла передвигаться самостоятельно. Предварительно у Дэнс диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травму позвоночника. Ближайшие концерты артистки отменены.
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