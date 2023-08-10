В сеть слили первые фото Лады Дэнс после ДТП

Россиянке Ладе Дэнс предстоит длительная реабилитация и косметические процедуры.

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В сети появилось видео аварии, где пострадала Лада Дэнс / Скриншот видео, Instagram/lada_dance_official

В сеть попали фотографии российской певицы Лады Дэнс, которая на прошлой неделе попала в серьезное ДТП.

По информации пропагандистского издания Стархит, певице становится лучше, несмотря на недавние заявления ее директора о том, что состояние артистки ухудшилось.

"По нашим данным, певица идет на поправку. Сегодня она впервые с аварии 5 августа смогла самостоятельно пообщаться с родными и близкими. Сейчас врачи решают вопросы по необходимым косметическим процедурам, чтобы скрыть последствия полученных травм", — сообщил источник росСМИ в больнице.

видео дня

Лада Дэнс получила травмы головы и лица / Фото Стархит

Пока что врачи не дают никаких прогнозов и тем более не называют сроков лечения артистки.

Как известно, российская певица, ранее внесенная в списки "Миротворца", была пассажиркой такси, водитель которого совершил наезд на два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части.

В результате удара машина получила значительные повреждения. Певицу с места аварии забрала скорая. Она не могла передвигаться самостоятельно. Предварительно у Дэнс диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травму позвоночника. Ближайшие концерты артистки отменены.

Ранее также стало известно о том, что Киркоров и вовсе пустился во все тяжкие со своими экспериментами. И казалось бы, когда уже ничего не может удивить, Киркоров появился в красном блестящем наряде, который выглядел просто комично.

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