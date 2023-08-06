"Мясо": появилось видео аварии, в которой разбилась Лада Дэнс

В сети появилось видео аварии, в которую угодила российская певица Лада Дэнс.
Так, российский пропагандистский телеграмм-канал Showbusiness 24 опубликовал видео ролик, снятый водителем, который сразу после аварии проезжал мимо.
На видео видно, что авария получилась серьезная. Проезжающий водитель даже прокомментировал ДТП.
"Мясо", - сказал он.
На видео - жуткая авария, в которую попала Лада Дэнс:
Как известно, российская певица, ранее внесенная в списки "Миротворца", была пассажиркой такси, водитель которого совершил наезд на два ранее столкнувшихся автомобиля, которые стояли на проезжей части.
В результате удара машина получила значительные повреждения. Певицу с места аварии забрала скорая. Она не могла передвигаться самостоятельно. Предварительно у Дэнс диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и травму позвоночника. Ближайшие концерты артистки отменены.
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