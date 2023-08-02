Красный блестящий фартук на "босой" торс: Киркоров рассмешил нелепым образом

Обновленный российский певец Филипп Киркоров вновь показался в странном образе.

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Филипп Киркоров не устает удивлять своими нарядами/ коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине и жестокое нападение России, не устает удивлять своими нелепыми и порой смешными образами.

Как известно, певец недавно сделал ряд пластических операций, в ходе которых, ему убрали лишний жир с живота, натянули лицо и даже приделали новые ягодицы, которыми он иногда потряхивает во время концерта.

Весь этот тюнинг делался, якобы для новой молодой девушки артиста. Однако на фоне последних откровений от российского актера Алексея Панина, речь может идти совсем не о девушке.

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Между тем, теперь Киркоров и вовсе пустился во все тяжкие со своими экспериментами. И казалось бы, когда уже ничего не может удивить, Киркоров появился в красном блестящем наряде, который выглядел просто комично.

Видео появилось на Телеграмм-канале "Звездач":

Киркоров в образе "красной шапочки" / Скриншот видео Телеграмм/Звездач

Так, на черную прозрачную сетку, которая была натянута на немолодой торс артиста, была прикреплена красная блестящая ткань, которая больше походила на кухонный фартук.

Напомним, ранее появилось фото Киркорова, на которых он размахивает футболкой, демонстрируя пресс и резинку от трусов, которая торчит из-под отвисших в паху штанов.

Ранее Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.

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