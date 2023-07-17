"Совсем не похож на себя": Киркоров напугал россиян новым стилем

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает войну в Украине, недавно распрощался с длинными волосами, а теперь пошел дальше.
56-летний певец отказался от экстравагантных нарядов и перьев, и все больше напоминает современных рэп-исполнителей.
Киркоров в 2023 году уже сделал несколько пластических операций. На этом преображение не закончилось. Он почти налысо побрил голову: вместо густых темных локонов носит седой ежик.
Свежие кадры в соцсетях удивляют как поклонников, так и хейтеров.
Кроме того, Киркоров щеголяет в растянутых футболках, увешанных золотыми украшениями.
"Тимати через 20 лет", "Филипп, вы совсем не похожи на себя", "Похудел, похорошел", "Цацок-то нацепил", "Рэпер какой-то", "Филипп, ну образ — хоть стой хоть падай", - пишут под постом.
Отметим, Киркоров в очередной раз угодил в скандал. Так, во время одного из своих выступлений, артист-путинист влез на своего танцора, имитируя неприличные телодвижения. И это ему так просто с рук не сошло.
Ранее писали, что в Сети обсуждают то, как сильно поправилась старшая дочь путиниста Филиппа Киркорова, который и сам недавно решил обновить свое лицо и тело.
Кроме того, Киркоров подарил своей дочери серьги дорогущего бренда, на которые она весьма скромно отреагировала.
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