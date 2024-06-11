"Не знаю, как дальше": известный украинский холостяк отменил свадьбу

Ахтем Сеитаблаев удалил все фотографии со своей девушкой из соцсетей.

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Ахтем Сеитаблаев переживает кризис в отношениях/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/akhtemseit

Украинский актер, режиссер и воин ВСУ Ахтем Сеитаблаев, который на днях появился на костылях на публичном мероприятии, удалил все фотографии со своего Instagram, где была его возлюбленная.

Он также прокомментировал слухи о разводе со своей невестой Марьяной Боцвинюк, которая на 20 лет моложе актера.

Как рассказал он в разговоре с журналисткой Радио Люкс Наталкой Тур, он пока не планирует праздновать свадьбу. Как известно, селебрити сделал предложение Боцвинюк еще осенью 2023 года. Звезда рассказал, что пара не обсуждает этот вопрос, кроме того влюбленные еще не оформили официально свои отношения.

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По словам режиссера, пара сейчас переживает непростой период отношений. "Поэтому, не знаю как дальше. Мы оба взрослые люди и есть определенные убеждения, определенные взгляды на жизнь, которые у взрослых людей далеко не всегда сходятся", - добавил он.

Кто такой Ахтем Сеитаблаев? Ахтем Сеитаблаев - украинский актер и режиссер крымскотатарского происхождения. Заслуженный артист АР Крым. Ведущий военно-патриотического ток-шоу "Храбрые сердца" на телеканале 1+1. Происходит из семьи депортированных крымских татар. 25 февраля 2022 года, в первые дни российского вторжения в Украину, записался в ряды ВСУ, сообщает Википедия.

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Напомним, ранее Ахтем Сеитаблаев принял участие в фестивале документалистики "Война в объективе". Там он представил собственную ленту "Мирный-21".

В конце мая украинский певец и воин ВСУ Виталий Козловский крестил своего первенца - мальчика по имени Оскар. Однако подробности таинства он раскрыл лишь сейчас. В частности артист рассказал, кто стал крестными родителями малыша.

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