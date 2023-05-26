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Не Пресняков: в окружении Пугачевой рассказали, кто был первой любовью Орбакайте

Дмитрий Видоменко
26 мая 2023, 16:22 обновлено 26 мая, 16:24
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Кроме того, бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова рассказала о довольно жутком случае, который произошел с Орбакайте еще в 1970-х.
Орбакайте, Пугачева, Галкин
Кристина Орбакайте, Алла Пугачева, Максим Галкин / коллаж Главред, фото УНИАН

Людмила Дороднова, которая много лет проработала в качестве домашней помощницы легендарной певице Аллы Пугачевой, рассказала, что первой большой любовью дочери той Кристины Орбакайте был вовсе не певец Владимир Пресняков-младший. Об этом женщина рассказала в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Кристине в свое время нравилась одна музыкальная группа из Швеции. Там пели три брата. И самый младший из этой группы Кристине очень нравился", — призналась Дороднова.

Кроме того, женщина рассказала о довольно жутком случае, который произошел еще в 1970-х.

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"Когда мы на улице Горького жили, я стала Кристину в ванной полоскать. А там ванна была широкая, не такие, как в других квартирах. И Кристина у меня ушла под воду. Окунулась с головой. До сих пор помню этот случай", — с ужасом вспоминает Дороднова.

Напомним, ранее Главред сообщал о том, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.

Также сообщалось, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.

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