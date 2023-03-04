В России наказали Орбакайте за смелость Пугачевой и Галкина

Певица Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин были одними из первых артистов, которые сбежали из РФ, осудив войну в Украине. Но дочь Примадонны Кристина Орбакайте продолжает выступать в стране-агрессоре и молчать о войне.
Судя по всему, певицу в России начали недолюбливать из-за позиции Аллы Пугачевой. Театр "Современник" снял с репертуара спектакль "Двое на качелях, в котором Орбакайте играла главную роль с 2015 года, пишут росСМИ.
Вот только уже несколько месяцев "Современник" не продает билеты на "Двое на качелях". В афише на март-апрель постановка также не значится.
Ранее мы писали, что российская певица Кристина Орбакайте, которая молчит о войне в Украине, поделилась кадрами с отдыха. Дочь Аллы Пугачевой на своей страничке в Instagram опубликовала фото внучки Примадонны.
Также мы писали, что юморист Максим Галкин, который сразу выступил против войны в Украине, очаровал поклонников милым архивным фото с женой Аллой Пугачевой. Черно-белый снимок он опубликовал на своей странице в Instagram.
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