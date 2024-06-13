"Не на ровном месте пришли": сын предательницы Повалий оправдал российских оккупантов

Денис Повалий решил оправдать террористическое вторжение РФ в Украину.

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Денис Повалий повторил кремлевские методички / коллаж: Главред, фото: instagram.com/den_povaliy/

Единственный сын предательницы Украины Таисии Повалий – украинский музыкант Денис Повалий выдал абсурдную информацию на счет войны в Украине и оправдал преступления российских оккупантов.

На своей странице в Instagram Денис выдал нарративы кремлевской пропаганды. Сначала он показал видео из Одессы, где произошла стычка работников скорой помощи и ТЦК.

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Все это из-за того, что "медики" пацифисты, как и он сам, и не желают идти убивать россиян, заявил Повалий.

Денис Повалий назвал себя пацифистом / фото: скрин instagram.com/den_povaliy/

Отметим, что музыкант использовал новость из российских пабликов.

Затем Денис сообщил, что страна-оккупант Россия не просто так вторглась в Украину, а все из-за того, что украинцы встали на защиту страны, когда Россия в 2014 году вторглась на Донбасс.

"Только не надо здесь о "придут насиловать ваших женщин". Не на ровном же месте пришли, а после восьми лет АТО", - выдал Повалий.

Денис Повалий выдал порцию бреда / фото: скрин instagram.com/den_povaliy/

Кто такая Таисия Повалий? Таисия Повалий - советская и российская певица. Бывшая народная артистка Украины (лишена звания в 2015 году), народная артистка Ингушетии (2012). С 2012 по 2014 год — народный депутат Украины от "Партии регионов". С сентября 2022 года находится под санкциями Украины, сообщает "Википедия".

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Напомним, ранее стало известно, что Таисия Повалий официально получила гражданство РФ и даже открыла в стране-оккупанте индивидуальное предпринимательство.

Также Повалий пожаловалась на то, как ее изуродовал хирург. Обезображенное лицо артистке приходится прятать под толстым слоем грима, чтобы не было заметно, как сильно ее раздуло.

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