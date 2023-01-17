"Не говорите, что я герой": Положинский пожаловался на здоровье

Украинский артист, который служит в ВСУ, отметил, что его здоровье стало сильно ухудшаться.

Сашко Положинский. Фото соцсети

Украинский певец Сашко Положинский, который с началом войны отправился на службу в ВСУ, поделилась проблемами со здоровьем.

По его словам, через пол года после начала службы, у него начало сдавать здоровье. "8 месяцев я в армии. Совсем немного по военной шкале, целая вечность по гражданскому мерилу. 8 месяцев работы над собой, учений, надежд, разочарований, достижений, открытий, знакомств с новым и новыми. К сожалению, где-то через пол года начало понемногу сдавать здоровье. Проявились какие-то новые болячки, обострились старые. Не то чтобы я совсем посыпался, но кое-что начал сдавать", - поделился артист.

На своей странице в Facebook он написал, что на данный момент физическое и, как следствие, моральное состояние терпимо, но далеко не идеально. "Вопрос есть шанс стать офицером и приносить больше пользы, кажется, получил окончательный отрицательный ответ. Слишком старый. Не беда. Но хотелось", - делится он.

По словам Положинского, ему не так жаль, что нет шансов стать офицером, как осознание того, что его потенциал человека, способного приносить больше пользы на другой должности, заметен только ему.

"Сейчас меня перевели в другое подразделение в пределах нашей новой 47 бригады. Пока не знаю полного объема своих обязанностей, но уже понимаю, что буду заниматься чем-то более похожим на то, чем занимался в ВСУ. Бригада активно доукомлектовывается, довооружается и успокаивается. Ребята рвутся на фронт и уже видны многие признаки того, что недолго им ждать. Попаду ли на фронт я – понятия не имею. Но пока, пожалуйста, не говорите, что я герой или защитник. Ибо так не есть (хотя мне часто такое говорят). Но когда придет приказ - сделаю все возможное, чтобы его выполнить", - добавил артист.

Напомним, ранее украинский певец, Народный артист Украины Павел Зибров почти 30 лет дружил со звездным семейством продюсера Игоря Лихуты и певицы Таисии Повалий, которые с начала полномасштабной войны в Украине стали полнейшим разочарованием для украинцев.

В интервью для Григория Решетника Зибров рассказал, что отношения между ним и предателями начали портиться еще в 2014 году. Пророссийская позиция Повалий, основанная на деньгах, а не убеждениях, задевала артиста, и он стал сводить их общение к минимуму.

Ранее российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину.

В интервью YouTube-каналу " Новая газета Европа" он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ. "Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…", - сказал Смольянинов.

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