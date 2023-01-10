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"Соври, но не делай этого": Павел Зибров рассказал, как "мочил" Таисию Повалий

10 января 2023, 11:30
Зибров объяснил, почему об украинских артистах-предателях жалеет больше, чем о российских пропутинских деятелях искусства.
Павел Зибров, Таисия Повалий
Павел Зибров рассказал, как расстроилась его дружба с Таисией Повалий / instagram.com/pavlo_zibrov, instagram.com/tpovaliyofficial

Украинский певец, Народный артист Украины Павел Зибров почти 30 лет дружил со звездным семейством продюсера Игоря Лихуты и певицы Таисии Повалий, которые с начала полномасштабной войны в Украине стали полнейшим разочарованием для украинцев.

В интервью для Григория Решетника Зибров рассказал, что отношения между ним и предателями начали портиться еще в 2014 году. Пророссийская позиция Повалий, основанная на деньгах, а не убеждениях, задевала артиста, и он стал сводить их общение к минимуму.

"Дружили 28 лет. Но после 2014 года отношения пошли вниз. Мы поняли, что они там сидят, работают на всех концертах. Риторика не очень хорошая об Украине. А 9 мая… Концерт из "Кремлевки" – в погонах все генералы, полковники, и Тая выходит петь песню "Рідна мать моя". У меня слезы на глазах и ком в горле. Думаю: "Что ты делаешь?" Ну, сказала бы уже, что пальчик сломался или с горлом что-нибудь. Соври, но не делай этого. Это же смотрит весь мир", - вспоминает Зибров.

После этого события он принял решение использовать любую возможность, чтобы уличить запроданку Повалий в предательстве. "Где только была такая возможность, я начал писать и Лихуте, и Тае Повалий. Мне никто не отвечал, но где только мог, я их "мочил". Однако я устал и больше не хочу называть их фамилии", - говорит певец.

Он также рассказал, что жалеет, что артисты-предатели все еще числятся украинскими, ведь это дает им возможность резко менять свою позицию, когда это выгодно, даже санкции им не так страшны.

"Российским артистам – Лепсу, Киркорову, Баскову – отменили концерты по всему миру. Они наконец-то сидят у себя в осаде. А у Повалий остался паспорт Украины, которую она ненавидит. Ездят себе в Вену, куда угодно! Их пропускают, дают билеты. И сразу же становятся "украинцами", "патриотами"… Вот за это мне обидно. Вот бы у них еще паспорта забрать, чтобы ничего им не напоминало об Украине, которая дала им все", - рассуждает Павел Зибров.

Напомним, ранее певица украинского происхождения Таисия Повалий впервые за долгое время дала официальное интервью. Ожидаемо, запроданка захотела говорить лишь с росСМИ, а о войне на ее родине она даже не заикнулась.

Повалий рассказала, планирует ли еще заводить детей в своем почтенном возрасте, и пожаловалась на угасание интимной жизни со своим продюсером, по совместительству мужем-путинистом Игорем Лихутой.

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