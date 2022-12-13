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Павел Зибров повторил вирусный танец Уэнздей: "Закрываем тренд, лучше уже не будет!"

13 декабря 2022, 11:27
Артист великолепно воплотил в жизнь мрачную красоту плясок телегероини.
Павел Зибров станцевал танец Уэнздей
Павел Зибров станцевал танец Уэнздей / instagram.com/pavlo_zibrov, TikTok

Украинский певец, Народный артист Украины Павел Зибров остается в тренде и уверенно идет в ногу со временем. В социальных сетях у него более ста тысяч подписчиков, которые с любопытством наблюдают за его творчеством.

Имеет Зибров и аккаунт в TikTok, для которого время от времени снимает вирусные ролики. К примеру, недавно певец поделился видео, на котором повторяет танец Уэнздей Аддамс из одноименного сериала.

Недавно Netflix показал переосмысление истории легендарной семейки Аддамс сквозь призму жизни Уэнздей - самой мрачной, сдержанной и спокойной из них. В сериале Дженна Ортега, которая исполняет главную роль, прекрасно вжилась в своего персонажа, а танец, который быстро стал вирусным в Сети, она сочиняла самостоятельно.

Необычные, ломанные движения пришлись по вкусу и зарубежным звездам, и украинским знаменитостям. Зибров решил не отставать от трендов, и заснял свою версию танца Уэнздей в патриотической футболке и инфернальной "живой" рукой на голове.

В комментариях отмечают, что у певца получилось настолько круто, что его уже никто не переплюнет, и тренд можно смело закрывать. Другие добавляют - для полноты картины в кадре не хватает Михаила Поплавского.

Ранее другой певец-легенда украинской сцены Иво Бобул обратился к победителям Евровидения-2022 Kalush Orchestra - артист сделал группе замечание.

Также откровенно рассказал о том, почему остается во время войны в Украине Мурат Налчаджиоглу - турецкий бизнесмен и бывший муж предательницы Ани Лорак.

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