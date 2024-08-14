"Не было времени на огласку": Жана Беленюка обокрали на Олимпийских играх

Жан Беленюк заявил, что во время Олимпиады у него украли часы.

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Жан Беленюк стал жертвой воров / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zhanbeleniuk/?hl=uk

Украинский борец и народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк рассказал, что попал в очень неприятную ситуацию во время его пребывания на Олимпиаде в Париже.

На своей странице в Instagram Беленюк отметил, что у него украли часы, а у некоторых спортсменов деньги и вещи.

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"Из неприятных моментов Олимпиады. Украли мои часы. У некоторых ребят украли деньги и личные вещи. Скорее всего, уборщицы в олимпийском городке, ближе к нашему отъезду, чтобы не было времени на огласку", - написал борец.

Также Жан рассказал, что во время проведения Олимпийских игр в Бразилии воровство было постоянным.

"Здесь немного осмотрительнее воры", – пошутил спортсмен.

Жан Беленюк показал часы, которые у него украили / фото: скрин instagram.com/zhanbeleniuk/?hl=uk

Кто такой Жан Беленюк? Жан Беленюк – украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец – депутат ВРУ.

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