"Называю только по отчеству": Лолита рассказала о своем любовнике

Лолита Милявская похвасталась "сдвигом" в своей жизни.

Лолита / скриншот

Скандальная российская певица украинского происхождения Лолита Милявская решила податься в актрисы.

В своем телеграм-канале артистка сообщила, на площадке у нее есть любовник.

"Когда была утверждена на роль, скакала как юная газель. Моя героиня прекрасна, потому что она, как миллионы состоявшихся в работе женщин, при этом с "типичным" для этой категории "дополнением" - женатым любовником, которому служит и которого продвигает… Кстати, после съемок я Федора Сергеевича называю только по отчеству. А ведь раньше обращалась просто по имени. Он Мастер!", - написала Лолита.

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Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

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