"Почистили нашу эстраду": Лолита назвала себя последней российской певицей

Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Российская певица Лолита, которая славится своими скандальными выходками и пророссийской позицией, несмотря на планомерное уничтожение Россией Украины, высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде.

В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

По данным Кp.ru, украинская певица Лолита вышла на сцену под композицию Моргенштерна "Каддилак", одетая в белый больничный халат и медицинскую маску.

"Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось", — заявила Милявская, которая сильно любит Россию, несмотря на свои украинские корни.

Затем Лолита с иронией призвала зрителей не подпевать Лепсу хотя бы первые три песни, когда он будет выступать на своем концерте в Екатеринбурге, чтобы ей "было не так завидно".

Напомним, ранее российские певицы Лариса Долина и Лолита Милявская, которые поддерживают войну в Украине, пытаются всячески выслужится перед режимом Путина.

Шоумен Рустам Солнцев считает, что такое поведение артисток обусловлено их лицемерием.

"Перепуганная насмерть Лариса Долина, готовая всякий раз лизоблюдничать, лакействовать, кланяться, раболепствовать, служить высшему начальству, теперь получает от подписчиков за все. Ругают ее гардероб: будь она одета как бабка, ей достанется за это, оденется, как будто замуж собирается, ей и за это прилетит", - заявил блогер.

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