УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Почистили нашу эстраду": Лолита назвала себя последней российской певицей

7 ноября 2022, 12:37

Лолита считает себя российской певицей и думает, что кроме нее на нафталиновой эстраде никого больше не осталось.

Лолита Милявская
Лолита Милявская / facebook.com/LolitaMilyavskaya

Российская певица Лолита, которая славится своими скандальными выходками и пророссийской позицией, несмотря на планомерное уничтожение Россией Украины, высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде.

В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

По данным Кp.ru, украинская певица Лолита вышла на сцену под композицию Моргенштерна "Каддилак", одетая в белый больничный халат и медицинскую маску.

"Вы заметили, как почистили нашу эстраду. Кроме меня и Лепса никого не осталось", — заявила Милявская, которая сильно любит Россию, несмотря на свои украинские корни.

Затем Лолита с иронией призвала зрителей не подпевать Лепсу хотя бы первые три песни, когда он будет выступать на своем концерте в Екатеринбурге, чтобы ей "было не так завидно".

Напомним, ранее российские певицы Лариса Долина и Лолита Милявская, которые поддерживают войну в Украине, пытаются всячески выслужится перед режимом Путина.

Шоумен Рустам Солнцев считает, что такое поведение артисток обусловлено их лицемерием.

"Перепуганная насмерть Лариса Долина, готовая всякий раз лизоблюдничать, лакействовать, кланяться, раболепствовать, служить высшему начальству, теперь получает от подписчиков за все. Ругают ее гардероб: будь она одета как бабка, ей достанется за это, оденется, как будто замуж собирается, ей и за это прилетит", - заявил блогер.

Вас также может заинтересовать:

Лолита Милявская
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

13:27

До весны будет подготовка: полковник рассказал, когда армия РФ может снова пойти в наступление

13:12

"Ракетный щит": в Украину прибыли зенитно-ракетные комплексы NASAMS и AspideВидео

13:07

Утопят свои же войска: Жданов оценил риск подрыва Россией Каховской ГЭС

13:00

Гороскоп на завтра 8 ноября 2022: Ракам – хорошие новости, Девам – сплетни, Стрельцам – удачаВидео

12:57

Уничтожение бригады морпехов РФ под Угледаром: в ВСУ раскрыли детали разгромаВидео

Реклама
12:37

"Почистили нашу эстраду": Лолита назвала себя последней российской певицей

12:29

"Великая Россия" оказалась фейком, ее ждет крах — ЕрмакВидео

12:10

Снова не обошлось без дьявола: Медведев назвал новую причину войны РФ против УкраиныВидео

12:00

Какая вы личность: тест по картинке раскроет тайны характера

11:44

Искандеры на исходе: РФ планирует бить по Украине мощными иранскими ракетамиВидео

11:40

Украинский Национальный отбор на Евровидение-2023: названы имена трех судейВидео

11:36

Тепло и уют: осенние ароматы для женщин новости компании

11:33

Всеобщая мобилизация в Украине: СМИ узнали, закончится ли она в 2022 годуВидео

11:24

Вместо земли - туалетная бумага: как вырастить зелень на подоконнике

10:50

ВСУ разгромили батальон Ахмат в Лисичанске: десятки кадыровцев уничтоженыВидео

10:34

"Ракеты дальностью до 1000 км": Пионтковский рассказал, какое оружие Украина получит от СШАВидео

10:28

"Котел" под Угледаром: в РФ ответили взбунтовавшимся российским морпехамВидео

10:15

Топ-пропагандист из РФ заявил, что ему ампутировали ногу, но вырастят новую

09:36

Когда и как закончится война в Украине: эксперты озвучили шесть сценариев

09:19

Хотел дойти до Киева: в ночном клубе Костромы сгорел оккупант, воевавший против Украины с 2015 годаВидео

Реклама
08:49

Зачем Медведев корчит из себя сумасшедшегомнение

08:44

В ночном клубе в Костроме заживо сгорела вдова оккупанта: она недавно похоронила мужа

08:39

Погибли сотни оккупантов за 4 дня: морпехи РФ забили тревогу после огромных потерь на фронтеВидео

07:58

Главный советник Байдена вел конфиденциальные разговоры с помощниками Путина — The Washington Post

07:21

В Херсоне оккупанты украли детский паровозикВидео

07:05

Как избавиться от разводов на кожаной обуви: поможет простое "кухонное средство"

06:43

В оккупированном Донецке прогремели взрывы: есть прилеты по центру города, вспыхнул мощный пожар

06:21

Об опасности наземных действий из Беларусимнение

05:15

Врежет мороз до - 15° и завалит снегом: украинцы узнали сроки атаки холодаВидео

04:35

"РФ действует, как беспредельщик": эксперт заявил о возможных провокациях России в зерновой сделке

03:20

Роскошный холодец на Новый год: быстрый рецепт вкуснейшей закуски, как в лучших ресторанахВидео

02:45

"Будут быстрые победы": астролог рассказала, когда армия РФ начнет отступатьВидео

02:10

Неделя будет адской: в Украину придут холодные ливни и налетит аномальная погодаВидео

01:29

Ушла в отрыв: бывшая жена Виталия Кличко поиграла голыми плечиками в пикантной фотосессииВидео

00:51

Приметы на 7 ноября: какие 7 вещей запрещено делать в самый опасный день ноябряВидео

06 ноября, воскресенье
23:57

"Россияне – великий народ": Папа Римский разразился скандальным заявлением в поддержку РФВидео

23:41

Скандальная Наташа Королева пристыдила постаревшую Долину и влипла в скандалВидео

23:28

РФ пытается захватить 4 города на востоке Украины: Жданов назвал самые горячие точки на фронтеВидео

23:13

Россия спохватилась и срочно меняет тактику войны: у Зеленского назвали три новых пунктаВидео

22:56

ВСУ форсировали Оскол и выбили оккупантов из ряда населенных пунктов – разведкаВидео

Реклама
22:53

Отвели в сторону и застрелили: на Херсонщине оккупанты убили мирного жителя из-за фото в телефонеФотоВидео

22:38

Отключение света экстренно вводят в 7 областях и Киеве: график на 7 ноябряВидео

22:30

"Блэкаут" вне графиков: в Киеве и семи областях планируются массовые отключенияВидео

22:04

"У соседа свет есть, у меня нет": в ДТЭК объяснили, почему в некоторых домах не выключают электричествоВидео

21:50

РФ готовит новый ракетный удар по Украине: Зеленский назвал вероятные целиВидео

21:42

Предлагал россиянкам "плодиться и размножаться": в Украине ликвидировали скандального священника РПЦВидео

21:26

Голос країни-12 - 10 выпуск: итоги первой части Вокальных нокаутовВидео

21:24

Угроза захвата Днепра: военный эксперт оценил вероятность нового удара РФВидео

20:54

В США выяснили, когда Россия получила дроны от Ирана для убийства украинцевВидео

20:37

Оккупанты в "огневом мешке": под Угледаром ВСУ "перемололи" 300 морпехов РФВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Праздники
Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять