"Продукция мясокомбината": располневшую Лолиту унизили в России

Лолиту Милявскую резко раскритиковали за ее манеру одеваться.

Лолита / скриншот YouTube

Лолиту Милявскую в пух и прах разнесли за ее манеру вызывающе одеваться, несмотря на возраст и фигуру.

Российский телеведущий Александр Васильев в эфире YouTube-канала "Ок на связи!" рассказал, что у них возник конфликт из-за замечания, которое он сделал певице.

"Она очень любила обтягивающие наряды при весьма корпулентной фигуре, что производило впечатление продукции мясокомбината. Это не хорошо. Я сделал ей замечание, и она очень резко ответила", - заявил телеведущий.

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Также мы сообщали, что скандальная российская певица украинского происхождения Лолита, которая молчит о войне в Украине, поддерживая таким образом агрессию России, поделилась видео, в котором назвала свои концерты психотерапией.

Напомним, ранее Лолита высказалась по поводу своей идентификации на российской эстраде. В частности, выступая на концерте в Екатеринбурге, Лолита назвала себя и певца-"путиниста" Григория Лепса "последними артистами на российской эстраде".

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