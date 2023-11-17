Названы 10 финалистов Нацотбора 2024: кто будет соревноваться за поездку на конкурс

Скоро станет известно, кто представит Украину на песенном конкурсе в Швеции.

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Первая десятка финалистов выглядит так / Коллаж главред, фото Суспильне

В Украине определились с десяткой финалистов, которые будут бороться за право представлять Украину на международном конкурсе Евровидение 2024 в Швеции уже в мае.

Информация об этом появилась на странице Суспільного в Instagram.

Итак, за победу в Нацотборе будут соревноваться:

видео дня

- alyona alyona & Jerry Heil

- DREVO

- INGRET

- МЕЛОВИН

- NAHABA

- NAZVA

- SKYLERR

- YAGODY

- ЯКТАК

- Ziferblat

"Но это еще не все! Совсем скоро у вас будет возможность выбрать 11-го финалиста Нацотбора среди участников лонглиста, по результатам прослушиваний не попавших в список финалистов. Скоро расскажем детали, так что stay tuned", - пишут организаторы.

На видео - десятка финалистов:

Напомним на Евровидении-2023 на первом месте оказалась певица из Швеции Loreen. Она уже второй раз принесла своей стране победу на Евровидении. Однако публика была недовольна таким решением. Наибольшее количество голосов от телезрителей получил участник от Финляндии рэпер Käärijä.

Букмекеры пророчили украинской группе Tvorchi третье место, однако артисты заняли 6-е. Позже свое желание выступить на Евровидении-2024 от Украины выразил певец Иво Бобул, который абсолютно уверен в своем успехе.

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