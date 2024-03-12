Настя Каменских стала на колени перед зрителями под песню Потапа

Настя Каменских удивила поступком, став на колени прямо на концерте в Днепре.

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Настя Каменских феерично провела концерт в Днепре/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamenskux/

Известная украинская певица Настя Каменских продолжает сольный тур по городам Украины. На концерте в Днепре певица удивила зрителей.

На своей странице в Instagram Каменских опубликовала видео с концерта в Днепре. Певица прошлась по залу, беря за руки поклонников, одна из них подарила звезде букет розовых роз.

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Затем Настя стала на колени на свободном сидение, в этот момент она исполняла песню "Красное вино", которую написал ее муж Потап.

"Спасибо вам, Днепр! Мои концерты – это всегда об общении, обмене энергией и положительных эмоциях. Спасибо каждому, кто приходит, потому что это признак того, что мы продолжаем жить и объединяться в стремлении помогать нашим защитникам", – написала Каменских под видео.

Кто такая Настя Каменских Настя Каменских — украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

Напомним, недавно блогер Богдан Беспалов заявил, что Настя Каменских нашла себе нового возлюбленного. Блогер утверждает, что новый мужчина звезды всячески балует ее.

А также Настя Каменских отреагировала на слухи о проблемах в отношениях со своим мужем Потапом. И заявила, что в их браке все отлично.

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