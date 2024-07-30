Настоящий сюрприз: Алла Пугачева спела с Максимом Галкиным в Юрмале

Российская певица Алла Пугачева вместе своим мужем комиком Максимом Галкиным, которые не побоялись публично осудить полномасштабное вторжение РФ в Украину, исполнили песню "Пусть всегда будет солнце".
Украинский блоггер Алена Науменко опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором звездная пара удивила дуэтом.
А спели Пугачева и Галкин за кулисами знаменитого фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" в Юрмале, куда они приезжают каждый год. Отметим, Лайма – подруга Примадонны, с которой она дружит уже много лет.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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