"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, отличилась стильным выходом на второй день фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву".
Как сообщают росСМИ, Пугачева удивила всех появлением в очень коротких шортах, кроп-жакете и шляпе с широкими полями, а также показала свою стройную фигуру.
Поклонники звезды остались в восторге от такого образа и похвалили ее за смелось.
"Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда";
"Красотуля, ножки, как у Барби";
"Алла выглядит прекрасно";
"Звезда, просто звезда!" — написали пользователи сети.
Смотрите видео, как Алла Пугачева показалась на публике:
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости по теме
Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".
А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.
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