"Просто звезда": Алла Пугачева показала стройные ноги в экстремально коротких шортах

Алла Пугачева удивила выходом в коротких шортах на фестивале подруги.

https://stars.glavred.info/prosto-zvezda-alla-pugacheva-pokazala-stroynye-nogi-v-ekstremalno-korotkih-shortah-10584143.html Ссылка скопирована

Алла Пугачева показалась в стильном луке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российская певица Алла Пугачева, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, отличилась стильным выходом на второй день фестиваля латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Как сообщают росСМИ, Пугачева удивила всех появлением в очень коротких шортах, кроп-жакете и шляпе с широкими полями, а также показала свою стройную фигуру.

видео дня

Поклонники звезды остались в восторге от такого образа и похвалили ее за смелось.

"Я просто в восторге от образа! Даже больше, чем в восторге. Алла Борисовна просто невероятная, удивляет всегда";

"Красотуля, ножки, как у Барби";

"Алла выглядит прекрасно";

"Звезда, просто звезда!" — написали пользователи сети.

Смотрите видео, как Алла Пугачева показалась на публике:

Алла Пугачева на фестивале "Рандеву" / фото: скрин t.me/starhitru

Алла Пугачева / инфографика: Главред

Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

Алла Пугачева - последние новости по теме

Отметим, недавно Алла Пугачева отреагировала на последний пост своего внука Никиты Преснякова. Примадонна поддержала молодого музыканта в его творческих успехах в США и написала: "Жги, сынок".

А также бывшая соседка Аллы Пугачевой Лидия Панкрухина общается с племянником артистки Владом и он заявил, что у Примадонны проблемы с мужем Максимом Галкиным.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред