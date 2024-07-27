Поклоны и песня Пугачевой: Данилко выступил на концерте в Юрмале

Легендарный украинский музыкант Андрей Данилко вместе со своей командой вышел на сцену фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале в форме болельщиц с сине-желтыми платками на шее.
По крайней мере, это можно разглядеть на кадрах видео, которое распространяется в сети. На кадрах видно, как Данилко во время концерта замечает среди зрителей российскую певицу Аллу Пугачеву, осуждающую войну и кланяется ей. Также он выполнил несколько строк по-русски из песни Аллы Борисовны "Ты возьми меня с собой".
Данилко обратился к Пугачевой во время концерта:
тим часом сердючка доїхала до юрмали і заспівала для пугачової ? pic.twitter.com/0C7FCOGUlM— пан Євгеній (@chornobryvci) July 26, 2024
"Боже! Алла Борисовна, здравствуйте", - сказал певец.
Также он исполнил фрагмент песни на латышском языке.
Кроме этого Данилко со сцены на русском поблагодарил организатора фестиваля Лайми Вайкуле. "Мы живем в сложные времена. Я, конечно, не могла не приехать, не поддержать Лайму. Бурные аплодисменты Лайме за то, что она организует, несмотря на хейт и всех редисок (неценз. - авт.). Алла Борисовна, а вам здоровья и счастье! Никого не слушать!" - только меня", - сказал он.
@laima_vaikule_fan#laimarandezvousjurmala2024#лаймарандевуюрмала2024#веркасердючка#аллапугачева♬ original sound - laima_vaikule_fan
К слову, на этом фестивале также выступили другие украинские артисты - Настя Каменских, Макс Барских и ALEKSEEV.
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
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Напомним, ранее украинская актриса и близкая подруга Андрея Данилко, легендарная "мама" Верки Сердючки Инна Белоконь на днях сообщила, что выдала замуж единственную дочь Яну. В своем блоге в Instagram артистка похвасталась снимком, на который попали первые шаги новобрачных, как семейной пары - они счастливо шли от алтаря.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
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