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"Настоящие украинцы": Монатик спас жизнь военному от пуль оккупантов

25 марта 2022, 21:59

Один из бронежилетов сегодня спас жизнь звукорежиссеру Натальи Могилевской.

Дима Монатик
Дима Монатик / 1+1

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала трогательную историю спасения близкого ей человека.

В Instagram она искренне поблагодарила своего коллегу Диму Монатика, что тот приобрел бронежилеты для военных, один из которых спас жизнь человеку.

По словам Могилевской, стало известно, что он приобрел бронежилеты для ребят в Сумах.

Один из бронежилетов сегодня спас жизнь звукорежиссеру Натальи Могилевской.

"Дима Монатик, сердечный ты мой человек. Хочу тебе поблагодарить за то, что ты купил ребятам бронежилеты в Сумах и один из них сегодня спас жизнь одному невероятно доброму, теплому, очень любящему мне человеку – нашему технику, звукорежиссеру Володе Балеву. У него прилетело несколько пуль. Спасибо тебе большое, он остался жив. Спасибо, Дом", – сказала артистка.

Поклонники Могилевской поблагодарили Монатика и поддержали: "Прямо до слез, Диме спасибо"; "Дима – человек с большим сердцем"; "Настоящие украинцы".

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Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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война в Украине Наталья Могилевская Монатик
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