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"Сумасшедший, сломленный человек": Наталья Могилевская раскритиковала Путина

18 марта 2022, 00:02

Певица также выразила восхищение силой и стойкостью украинского духа.

Наталья Могилевская уверена в безоговорочной победе Украины / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Народная артистка Украины, певица Наталья Могилевская остается в Киеве с самого начала войны в Украине. Она считает своей миссией, как артиста, своим голосом поднимать боевой дух и поддерживать веру в победу среди украинцев.

Она также занимается волонтерством. В прямом эфире программы Твой день на канале 1+1 Могилевская рассказала, как помогает людям в бомбоубежищах, спускается в метро, привозит свежую воду и продукты, и дает бесплатные концерты.

Все это она делает для поддержания силы духа украинцев, которыми сейчас восторгается весь мир, ведь они дают отпор армии РФ и Путину, которого певица назвала "сумасшедшим и сломленным человеком".

"Украина так маленькая по сравнению с тем монстром, который на нас сейчас идет, но за счет чего мы так стоим. Весь мир просто в восторге, почему? А вот от этой силы духа", - сказала певица.

Кроме того артистка безоговорочно верит в победу Украины, а дурных мыслей даже не допускает: "Я не думаю о самом страшном, потому что его не будет. Мы точно победим! Я так в это верю, я чувствую каждой клеткой. Потому что победа будет нашей. Она будет такой красивой! Она станет примером всему миру, который стал уже такой суетный, такой уж мелочный. Я верю в то, что будет новая музыка, новая культура, у нас будет новый виток экономического взлета".

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