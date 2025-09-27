Укр
Читать на украинском
  Новости
  Stars

"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

Сергей Кущ
27 сентября 2025, 01:46
201
Она сообщила, что поблагодарила первую леди США за письмо путину  о детях.
Елена Зеленская рассказала, что встреча с Меланьей Трамп была теплой
Елена Зеленская рассказала, что встреча с Меланьей Трамп была теплой / Коллаж Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Вы узнаете:

  • О чем говорили первые леди
  • Что думает Елена Зеленская о разговоре

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что встреча с Меланьей Трамп была теплой. Они впервые смогли достаточно долго поговорить тет-а-тет

Первая леди Украины рассказала "1+1" , что они с первой леди США знакомы с 2019 года, но на этой неделе впервые смогли пообщаться один на один.

видео дня

"По моим ощущениям, встреча была теплой. Было приятно общаться. Это была наша первая встреча, когда мы могли поговорить тет-а-тет достаточно долго и никуда не спешили. Это была, пожалуй, первая такая встреча, глубокое знакомство, потому что мы с ней знакомы с 2019 года, но не общались", — сказала Елена Зеленская.

Она сообщила, что поблагодарила первую леди США за письмо путину о детях.

"Это действительно то, что нас с ней объединяет, — забота о судьбе наших детей", — сказала первая леди Украины.

Журналистка напомнила, что президент США рассказывал, что обсуждал с супругой обстрелы Украины россией, и спросила, говорили ли они об этом. Зеленская ответила, что они "глубоко не погружались в ее ежедневную рутину", но первой леди Украины показалось, что первая леди США "глубоко осведомлена во многих моментах".

У первой леди Украины сложилось впечатление, что отношения можно развивать. По ее словам, Украина хочет привлечь Меланью Трамп к кампании по возвращению похищенных россией украинских детей.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Мелания Трамп Елена Зеленская
