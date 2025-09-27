"Нас с ней объединяет": Зеленская раскрыла детали разговора с Меланьей Трамп

Она сообщила, что поблагодарила первую леди США за письмо путину о детях.

Елена Зеленская рассказала, что встреча с Меланьей Трамп была теплой / Коллаж Главред, фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что встреча с Меланьей Трамп была теплой. Они впервые смогли достаточно долго поговорить тет-а-тет

Первая леди Украины рассказала "1+1" , что они с первой леди США знакомы с 2019 года, но на этой неделе впервые смогли пообщаться один на один.

"По моим ощущениям, встреча была теплой. Было приятно общаться. Это была наша первая встреча, когда мы могли поговорить тет-а-тет достаточно долго и никуда не спешили. Это была, пожалуй, первая такая встреча, глубокое знакомство, потому что мы с ней знакомы с 2019 года, но не общались", — сказала Елена Зеленская.

Она сообщила, что поблагодарила первую леди США за письмо путину о детях.

"Это действительно то, что нас с ней объединяет, — забота о судьбе наших детей", — сказала первая леди Украины.

Журналистка напомнила, что президент США рассказывал, что обсуждал с супругой обстрелы Украины россией, и спросила, говорили ли они об этом. Зеленская ответила, что они "глубоко не погружались в ее ежедневную рутину", но первой леди Украины показалось, что первая леди США "глубоко осведомлена во многих моментах".

У первой леди Украины сложилось впечатление, что отношения можно развивать. По ее словам, Украина хочет привлечь Меланью Трамп к кампании по возвращению похищенных россией украинских детей.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

