Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Первая леди Украины Елена Зеленская высказала мнение о выступлении российской певицы Анны Нетребко в Лондоне на сцене Королевской оперы.
В интервью The Times Зеленская подчеркнула, что многие были против такого решения.
"Я была неприятно поражена, когда Анна Нетребко вновь была приглашена выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", - сказала первая леди.
Елена Зеленская подчеркнула, что война идет не только на фронте, но и в культурной сфере.
"Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят великолепное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, воспитавшая такого певца, не так уж и плоха", - отметила она.
Также у Зеленской спросили, не считает ли она решение Королевской оперы предательством из-за выступления российской певицы.
"Они сделали это из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки", - ответила первая леди.
Выступление Анны Нетребко на сцене Королевской оперы
Певицу Анну Нетребко пригласили открыть оперный сезон 2025-2026 в постановке Tosca Джакомо Пуччини, что вызвало волну критики и протестов. Активисты выступали за отмену ее участия. Также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против ее появления на сцене.
О персоне: Елена Зеленская
Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.
