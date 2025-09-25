Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Елена Зеленская рассказала о своей неприязни.

https://stars.glavred.info/elena-zelenskaya-gnevno-vyskazalas-ob-izvestnoy-pevice-chto-sluchilos-10701155.html Ссылка скопирована

Елена Зеленская о Анне Нетребко / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

Елена Зеленская высказалась о выступлении Нетребко в Лондоне

Как она отнеслась к ситуации

Первая леди Украины Елена Зеленская высказала мнение о выступлении российской певицы Анны Нетребко в Лондоне на сцене Королевской оперы.

В интервью The Times Зеленская подчеркнула, что многие были против такого решения.

видео дня

"Я была неприятно поражена, когда Анна Нетребко вновь была приглашена выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", - сказала первая леди.

Анна Нетребко / фото: instagram.com, Анна Нетребко

Елена Зеленская подчеркнула, что война идет не только на фронте, но и в культурной сфере.

"Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят великолепное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, воспитавшая такого певца, не так уж и плоха", - отметила она.

Елена Зеленская умеет держаться / фото: t.me, Елена Зеленская

Также у Зеленской спросили, не считает ли она решение Королевской оперы предательством из-за выступления российской певицы.

"Они сделали это из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки", - ответила первая леди.

Выступление Анны Нетребко на сцене Королевской оперы

Певицу Анну Нетребко пригласили открыть оперный сезон 2025-2026 в постановке Tosca Джакомо Пуччини, что вызвало волну критики и протестов. Активисты выступали за отмену ее участия. Также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против ее появления на сцене.

Елена Зеленская / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

Вас может заинтересовать:

О персоне: Елена Зеленская Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред