Елена Зеленская гневно высказалась об известной певице - что случилось

Элина Чигис
25 сентября 2025, 12:42
Елена Зеленская рассказала о своей неприязни.
Елена Зеленская
Елена Зеленская о Анне Нетребко / коллаж: Главред, фото: t.me, Елена Зеленская

Вы узнаете:

  • Елена Зеленская высказалась о выступлении Нетребко в Лондоне
  • Как она отнеслась к ситуации

Первая леди Украины Елена Зеленская высказала мнение о выступлении российской певицы Анны Нетребко в Лондоне на сцене Королевской оперы.

В интервью The Times Зеленская подчеркнула, что многие были против такого решения.

видео дня

"Я была неприятно поражена, когда Анна Нетребко вновь была приглашена выступить в Королевском оперном театре. Я знаю, что многие представители культурной и художественной элиты, а также политики выступали против этого решения. Но это все равно произошло", - сказала первая леди.

Анна Нетребко
Анна Нетребко / фото: instagram.com, Анна Нетребко

Елена Зеленская подчеркнула, что война идет не только на фронте, но и в культурной сфере.

"Страна может потерять влияние в одном месте, но приобрести многое через спорт, дипломатию, даже кухню. Когда люди видят великолепное выступление и слышат прекрасный голос, они думают: "Вау, возможно, страна, воспитавшая такого певца, не так уж и плоха", - отметила она.

Елена Зеленская умеет держаться
Елена Зеленская умеет держаться / фото: t.me, Елена Зеленская

Также у Зеленской спросили, не считает ли она решение Королевской оперы предательством из-за выступления российской певицы.

"Они сделали это из принципа. Но мы не можем обижаться, если не все встают рядом с нами, взявшись за руки", - ответила первая леди.

Выступление Анны Нетребко на сцене Королевской оперы

Певицу Анну Нетребко пригласили открыть оперный сезон 2025-2026 в постановке Tosca Джакомо Пуччини, что вызвало волну критики и протестов. Активисты выступали за отмену ее участия. Также посол Украины в Великобритании Валерий Залужный был против ее появления на сцене.

Елена Зеленская
Елена Зеленская / инфографика: Главред

Елена Зеленская - последние новости по теме

Добавим, ранее Зеленская посетила итоговый в этом году Межведомственный координационный совет по внедрению Всеукраинской программы ментального здоровья и продемонстрировала особенную брошь с символическим подтекстом

А также, как сообщал Главред, во время делового визита во Францию Елена Зеленская показала особенный образ в стиле "парижского шика".

О персоне: Елена Зеленская

Елена Зеленская — супруга президента Украины Владимира Зеленского, первая леди Украины с 20 мая 2019 года, сценарист студии "Квартал-95", сообщает Википедия. Входит в список 100 самых влиятельных людей 2023 года по версии журнала Time.

23:29

У Трампа может лопнуть терпение, РФ ждут проблемы - вице-президент США

23:01

Не прорастет и не сгниет: огородница раскрыла необычный метод хранения морковиВидео

22:57

Украинские дроны парализовали нефтяные порты: удивительные подробности атаки на РФВидео

