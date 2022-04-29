Метрополитен опера заменила Нетребко на украинскую певицу

Людмила Монастырская не сразу согласилась на роль в опере/ пресс-служба

Метрополитен опера вынуждена была "расстаться" с оперной певицей Анной Нетребко из-за ее поддержки Путина и его военной агрессии в Украине. Ее место займет украинское сопрано Людмила Монастырская.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, звонок от Питера Гелба, генерального менеджера Метрополитен оперы, застал Монастырскую в Польше, за покупкой концертных нарядов. Он хотел, чтобы харизматичная певица заменила Нетребко в возрождении оперы "Турандот" Пуччини, премьера которого состоится в субботу.

Сообщается, что 46-летняя Монастырская не сразу приняла приглашение исполнять заглавную партию.

Напомним, ранее стало известно, что во время швейцарского фестиваля отказались от музыки Чайковского.