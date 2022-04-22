На фестивале в Швейцарии отказались от Чайковского из-за войны в Украине

Орлеанская дева Чайковского не будет звучать в Швейцарии. Фото OperaNews.ru

Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлен исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева" из-за войны в Украине, сообщили организаторы.

Как отметили организаторы в сообщении, размещенном на официальном сайте фестиваля, решение принято из-за проведения Россией специальной военной операции, сообщает Интерфакс.

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"Несмотря на то, что тема этого произведения полностью французская, мы не можем оправдать исполнение в публичном пространстве российского произведения, музыка которого основана на военных действиях", - говорится в сообщении.

При этом организаторы отмечают, что принятое решение не является бойкотом российской культуры. Опера Чайковского, согласно афише, заменена на "Жанну д'Арк" Джузеппе Верди.