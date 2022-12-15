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"Напируэтилась": Волочкова рухнула с кастрюль во время исполнения циркового номера

15 декабря 2022, 12:20
Балерина с репутацией выпивохи пострадала на сцене.
Анастасия Волочкова
Нетрезвая Волочкова упала с кастрюль / instagram.com/volochkova_art

Российская балерина Анастасия Волочкова из-за невостребованности в своей профессии решила создать собственное шоу, в котором она безжалостно эксплуатирует детей, и главным "гвоздем" программы естественно является она сама.

Но, похоже, театральное представление, которое представляет собой нелепую мешанину из балетных па и цирковых трюков, начало ей надоедать - во время очередной репетиции Волочкову снова заподозрили в злоупотреблении алкоголем.

Во время исполнения трюка, где балерина должна балансировать, стоя на пяти кастрюлях, Анастасия рухнула и получила заметные повреждения.

"На прогоне спектакля упала с кастрюль. Рука болит до сих пор. Синяк на локте и колене. Издержки цирковых трюков..." - пишет Волочкова на своей странице в Instagram.

Балерина показала кровоточащую рану на руке и весьма объемный синяк в области колена. В комментариях ей намекнули, что она отделалась легким испугом - исполнение сложных трюков в нетрезвом состоянии могло привести и к более трагическим последствиям:

Анастасия Волочкова
Нетрезвая Волочкова упала с кастрюль / instagram.com/volochkova_art

"Ну дык небезопасно же цирковые трюки делать, напируэтившись перед этим. Поэтому одни издержки".

"Зачем пьяной выступать!?"

"Настя, а вам ещё есть куда падать? Ощущение, что вы и так на дне".

"Сочувствую, но думаю, что вам пора завязывать с алкоголем..."

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

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