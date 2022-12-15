"Как конь": Волочкова в прозрачном платье стала посмешищем

Анастасия Волочкова, которую не раз уличали в злоупотреблении алкоголем, уже начала отмечать новогодние праздники.

Волочкова в прозрачном платье стала посмешищем / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая объявила о помолвке, высмеяли за нелепый наряд.

На своей страничке в Instagram она опубликовала видео, на котором расхаживала вокруг елки в прозрачном платье.

Судя по всему, Волочкова уже начала отмечать то ли помолвку, то ли новогодние праздники.

Поклонники в очередной раз подсказали Волочковой, что ей нужно обратиться за помощью к стилисту.

Волочкова / скриншот

"Ну почему она такая нелепая. Как из космоса, блин", "Ну нелепо у вас как-то все. Вы стараетесь, но никак!", "А во сколько лет балерины идут на пенсию, Вам не пора?", "В этом платье похожа на бревно( хоть и не только в нем)", "Неужели она сама не понимает, что выглядит как лошадь! Ещё и с этими копытами", - писали в комментариях под постом Волочковой.

Напомним, российская балерина Анастасия Волочкова показала кадры с новой фотосессии, которые не сильно понравились ее поклонникам. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в образе ангела с черными крыльями.

Также мы писали, что Волочкова разгневала россиян серией снимков с бани. Как известно, опальная балерина большая любительница "попариться". На своей страничке в Instagram она решила показать, как проходил один из ее сеансов с новым банщиком.

Больше позора Волочковой: