"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы II

В Великобритании в королевском дворе всегда были традиции, которые нарушать запрещено. Традиции при Елизавете II, были предмет особой гордости.
Но дочь покойной королевы посмела нарушить одну незыблемую традицию.
Поколениям наследниц престола приходилось рожать в королевских резиденциях. Только принцесса Анна оказалась первой, кто наотрез отказался от домашних родов.
Оба ее ребенка появились в больнице Лондона.
"Дурной пример оказался заразительным. Принцесса Кейт, герцогиня Меган, принцессы Беатрис и Евгения приветствовали своих детей уже в более цивилизованных с точки зрения медицины условиях", - пишет Hello.
Напомним, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.
К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.
За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.
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