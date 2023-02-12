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"Нахальная" дочь пошла поперек воли Елизаветы II

12 февраля 2023, 19:18
Принцесса Анна оказалась первой, кто наотрез отказался от домашних родов, которые были традицией королевской семьи.
Королева Елизавета и принцесса Анна
Королева Елизавета и принцесса Анна / instagram. com/theroyalfamily

В Великобритании в королевском дворе всегда были традиции, которые нарушать запрещено. Традиции при Елизавете II, были предмет особой гордости.

Но дочь покойной королевы посмела нарушить одну незыблемую традицию.

Поколениям наследниц престола приходилось рожать в королевских резиденциях. Только принцесса Анна оказалась первой, кто наотрез отказался от домашних родов.

Оба ее ребенка появились в больнице Лондона.

"Дурной пример оказался заразительным. Принцесса Кейт, герцогиня Меган, принцессы Беатрис и Евгения приветствовали своих детей уже в более цивилизованных с точки зрения медицины условиях", - пишет Hello.

Напомним, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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