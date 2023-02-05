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Зачем Елизавета II при людях крутила обручальное кольца: раскрыт главный секрет королевы

5 февраля 2023, 23:33
Елизавета II часто крутила обручальное кольцо на пальце. При виде этого слуги ее сразу понимали, чего она желает.
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II / instagram.com/theroyalfamily

Королева Елизаветы II при жизни обладала хитрыми уловками, которые помогали ей "общаться" с подданными.

Как сообщает издание The British Heritage, обычные люди даже не подозревали, с помощью каких сигналов Ее Величество прекращала встречи с людьми.

Как стало известно, Елизавета II часто крутила обручальное кольцо на пальце. При виде этого слуги понимали: королева желает покинуть встречу, и помогали сделать ей это под благовидным предлогом.

В таких случаях к монархине подходил слуга и громко сообщал о том, что ее, например, заждался более высокопоставленный собеседник.

Еще одной привычкой королевы была сумочка. Елизавета начинала перекладывать ее из одной руки в другую. В этом случае к королеве вновь подходил персонал.

В стенах дворца Елизавете II было намного проще. Когда она хотела завершить встречу, просто нажимала на специальный секретный звонок.

Напомним, после смерти Елизаветы II старший сын умершей королевы был провозглашен королем Чарльзом III.

К исполнению своих обязанностей король приступил практически сразу.

За пару дней в своей новой роли король Чарльз успел оскандалится. Он дважды вышел из себя на публике, и оба раза причиной тому стали письменные принадлежности.

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