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Надеюсь, сможете простить: певица LP извинилась за благодарности фанам РФ и худи с триколоров

Алена Кюпели
28 февраля 2024, 21:20
Певица записала сториз, где сообщила, что хочет извинится перед своими поклонниками из Украины
Певица LP однозначно встала на сторону Украины
Певица LP однозначно встала на сторону Украины / Коллаж Главред, фото Instagram/iamlpofficial

Американская певица итальянского происхождения LP, которая записала видео с российским триколоров и поблагодарила российский фан клуб, решила извинится за свой поступок.

На своей странице в Instagram, певица записала сториз, где сообщила, что хочет извинится перед своими поклонниками из Украины за свой "бездумный пост". "Надеть худи с российским флагом, подаренным фанатами, было огромной ошибкой. Мне очень жаль", - говорит она.

Она также добавила, что она всегда на стороне украинцев и ее извинения искренние. "Надеюсь, вы сможете меня простить", - говорит она.

видео дня
Певица LP извинилась перед украинцами
Певица LP извинилась перед украинцами / Скриншот Instagram/iamlpofficial

Певица также отметила 2-х летнюю годовщину вторжения террористической России и добавила, что Украине нужно поддержка, как никогда. Свой пост она закончила словами: "Слава Украине".

Кто такая певица LP

Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP — американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Она является автором песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других.

Сольный проект — "LP" — стартовал в 2001 году, когда певица представила свой дебютный альбом Heart-Shaped Scar. Продюсировал его Дэвид Лоуэри.

Перголицци - нетрадиционной ориентации и открыто встречалась с другими женщинами.

Напомним, ранее LP (Лаура Перголицци) выставила видео и поблагодарила российский фанклуб. К слову, она даже была одета в худи с российским триколором. После того, как на певицу посыпались негативные комментарии, она удалила видео и записала Instagram-сториз.

Позже Каунасская концертная площадка "Жальгирис Арена" объявила об отмене концерта певицы LP.

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