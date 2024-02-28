Певица LP в худи с российским триколором, поблагодарила фанов РФ

Певица не извинилась за свое видео, а лишь сказала, что гордится своими фанами по всему миру.

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Певица LP удалила свое видео / Коллаж Главред, фото Instagram/iamlpofficial

Итальянская певица LP (Лаура Перголицци) выставила видео и поблагодарила российский фанклуб. К слову, она даже была одета в худи с российским триколором.

Как пишет телеграмм-канал "Культурная прачечная", после того, как на певицу посыпались негативные комментарии, она удалила видео и записала Instagram-сториз.

Кроме того, певица не извинилась за свое видео, а лишь сказала, что гордится своими фанами по всему миру. Она также "дипломатично" заметила, что знает о том, что в странах Балтии много украинских беженцев, которых она поддерживает.

видео дня

Певица LP в худи с флагом террористической России / Скриншот Культурная Прачечная

Перголицци также не упустила возможности прорекламировать свой концерт в марте в этом регионе.

"Знаете, в чем ирония в истории с LP и триколором? Певица много раз выходила на сцену с украинским флагом. В 2022 году в Варшаве оставила на одном из них автограф и надпись I love you Ukraine. You brave beautiful people". Но часто то, что мы воспринимаем как проявление позиции и поддержку украинцев в войне с Россией, является банальным следованием трендам. Передали на сцену укр флаг – подержу укр флаг. Подарили худи с триколором - фото с триколором", - отмечает канал.

Кто такая певица LP Лаура Перголицци, выступающая под инициалами LP — американская певица итальянского происхождения, автор-исполнитель. Она является автором песен для таких исполнителей, как Рианна, Кристина Агилера, Рита Ора, Backstreet Boys, Шер, Джо Уолш, Cher Lloyd, Элла Хендерсон, The Veronicas и других. Сольный проект — "LP" — стартовал в 2001 году, когда певица представила свой дебютный альбом Heart-Shaped Scar. Продюсировал его Дэвид Лоуэри. Перголицци - нетрадиционной ориентации и открыто встречалась с другими женщинами.

Напомним, ранее певица поддержала Украину в ее героическом противостоянии в войне с Россией, на концерте в Варшаве. Певица не только подняла украинский флаг, а и написала теплое напутствие своим украинским поклонникам. В частности, певица подписала своим поклонникам украинский флаг. "Я люблю тебя, Украина. Вы смелые, красивые люди", - написала она.

Ранее она также примеряла вышиванку и сердечно благодарила украинцев за поддержку.

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